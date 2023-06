(Di lunedì 19 giugno 2023)non ha concluso il Gran Premio del Canada, ma questa di per sé non è la notizia. Il pilota della Mercedes, infatti, ha rovinato il suo ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, andando a sbattere con la sua W14 in uscita della chicane 8-9 del tracciato dima, a quanto trapela del team di Brackley, non è stato questo “botto” a costringere l’inglese al. Andiamo con ordine. Nel corso del 13° giro della gara di ieri,(che stava iniziando a mettere pressione a Fernando Alonso e Lewis Hamilton che lo precedevano) ha affrontato nella maniera sbagliata la suddetta chicane della pista canadese, ha colpito il cordolo e, sostanzialmente, ha perso il controllo della sua vettura, andando a sbattere due volte contro i muretti di protezione. ...

4,5 Butta la gara al vento nel modo peggiore, andando a muro. Risale anche in zona punti dal fondo, ma l'auto cede a pochi giri dalla fine. Errore gravissimo perché la forbice in ......con bandiera rossa 09 - Ott - 23 2 USA 2022 Mancato rispetto della distanza di 10 vetture dalla SC 23 - Ott - 23 1 Messico 2022 Tratto vantaggio lasciando la pista 30 - Ott - 236 2 ...Un meccanico della Ferrari evita il disastro in pit lane. E' successo nelle fasi iniziali del GP del Canada di F1, quandoera rientrato ai box dopo aver danneggiato la sua Mercedes. Al momento della sosta per riparare la vettura, però, la gomma posteriore destra appena sostituita si è staccata dalla W14 ed ...

F1, George Russell tradito dai freni e non dall'incidente: il vero motivo del ritiro a Montreal OA Sport

George Russell non ha concluso il Gran Premio del Canada, ma questa di per sé non è la notizia. Il pilota della Mercedes, infatti, ha rovinato il suo ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 20 ...George Russell aveva preso il via del Gran Premio del Canada con aspettative di un certo livello, soprattutto dopo aver capito a Barcellona che il nuovo pacchetto portato a Monaco dalla Mercedes per e ...