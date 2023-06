F1 | Ferrari finalmente pragmatica nelle strategie e quadrata nel gestire i piloti Da qui si può e si deve partire verso il 2024

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023) Nel Gran Premio del Canada andato in scena ieri, laha stupito. Non per quanto riguarda le prestazioni, quelle bene o male sono sempre le stesse (al netto di fisiologiche fluttuazioni dovute alle caratteristiche dei tracciati), bensì per il pragmatismo applicato all’appuntamento di Montreal. Per una volta non si sono visti voli pindarici con lee si è fatta di necessità virtù nell’inquadrare i due. Consci che Charles Leclerc e Carlos Sainz sarebbero scattati dal cuore della griglia (10° il monegasco, 11° lo spagnolo), gli strateghi di Maranello hanno optato per impostare il GP nel modo più conservativo possibile, ovvero allungare il primo stint per sperare in una safety car (arrivata, ma troppo presto) ed effettuare un sola sosta ai box. È lo schema applicato da chi è consapevole di dover correre in difesa. Al ...