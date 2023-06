Expo 2030 Gualtieri domani in missione a Parigi con Meloni e Rocca

(Di lunedì 19 giugno 2023) – “Sarà unaimportante. È positiva la piena unità delle Istituzioni, tutte insieme a sostenere Roma che ha un progetto riconosciuto da tutti come il più bello, avanzato e sostenibile. È quindi una decisione positiva, che apprezzo molto, quella presa dal premier, d’altro canto tutti i Paesi in questa fase sono rappresentati al massimo livello”. Così il sindaco di Roma, nel corso del suo intervento, questa mattina, alla trasAgorà, parlando delladi, con il presidente del Consiglio, Giorgia, e quello della Regione Lazio, Francesco, per sostenere la candidatura di. (Zap/Dire)

La presidente del Consiglio sarà domani a Parigi per promuovere la candidatura di Roma all'. Le "relazioni bilaterali che uniscono la Francia e l'Italia, in particolare, l'attuazione del ...Meloni è a Parigi per promuovere la candidatura di Roma ad. Inizialmente l'incontro era previsto per oggi a cena, sempre all'Eliseo, ma l'accordo è saltato per alcuni punti non condivisi. ...... ai margini dell'Assemblea del Bie, dove la premier presenterà la candidatura di Roma a. L'incontro tra i due sarà preceduto da dichiarazioni congiunte alla stampa. I temi dell'incontro ...

Expo 2030, scende in campo Meloni: sarà a Parigi con Rocca e Gualtieri per sostenere Roma RomaToday

“Da quanto si apprende dagli organi di stampa, martedì 20 giugno alla presentazione della candidatura di Roma a Expo 2030 all’assemblea generale del Bureau International des Expositions ci saranno Mel ...Ue, Nato e Ucraina al centro dell'incontro di domani tra la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron all'Eliseo. La presidente del Consiglio sarà domani ...