fa causa al Parlamento europeo. L'ex vicepresidente del Pe, coinvolta nell'inchiesta belga sul Qatargate , si è mossa contro l'istituzione che presiedeva "per violazione della sua immunità ...Arrestata il 9 dicembre scorso,è stata rilasciata il 25 maggio con condizioni dopo una detenzione preventiva di oltre cinque mesi L'ex vicepresidente del Parlamento europeo,, coinvolta nell'inchiesta belga sul Qatargate, ha fatto causa allo stesso Parlamento "per violazione della sua immunità parlamentare, essendo stata monitorata dai servizi segreti durante il ...L'ex vicepresidente del Parlamento europeo,, coinvolta nell' inchiesta belga sul Qatargate , ha fatto causa allo stesso Parlamento "per violazione della sua immunità parlamentare, essendo stata monitorata dai servizi segreti durante ...

Eva Kaili fa causa al Parlamento Ue: "Violata l'immunità" TGCOM

L’ex vicepresidente del Parlamento europeo, coinvolta nell’inchiesta belga sul Qatargate, lamenta attraverso i suoi legali di «essere stata monitorata dai servizi segreti durante il periodo in cui ha ...La ex vicepresidente ritiene siano stati violati alcuni dei suoi diritti legati all’immunità derivante dalla sua carica politica e istituzionale ...