Dopo sei mesi di detenzione preventiva in carcere in Belgio, durante i quali ha potuto vedere solo due volte la figlia di due anni, l'ex vicepresidente del Parlamento europeo, la greca Eva Kaili, coinvolta nell'inchiesta belga sul cosiddetto Qatargate, sembra decisa ad affrontare una doppia battaglia. La prima per essere stata destituita dal Parlamento europeo, lo scorso dicembre. Eva Kaili ha fatto causa al Parlamento europeo per violazione della sua immunità parlamentare, essendo stata monitorata dai servizi segreti durante il procedimento.

Eva Kaili fa causa al Parlamento Ue: "Violata l'immunità" la Repubblica

