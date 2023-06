Eva Kaili fa causa al Parlamento europeo | «Violata la mia immunità parlamentare»

(Di lunedì 19 giugno 2023) Evafaal. L’ex vicepresidente del Pe, coinvolta nell’inchiesta belga sul Qatargate, si è mossa contro l’istituzione che presiedeva «per violazione della sua, essendo stata monitorata dai servizi segreti durante il periodo in cui ha partecipato alla commissione Pega». Quest’ultima è quella che stava indagando istituzionalmente sull’esistenza di software illegali che monitoravano le attività degli eurodeputati e dei cittadini Ue.è stata arrestata il 9 dicembre scorso a Bruxelles, nell’ambito dell’ondata di perquisizioni per il presunto scandalo di corruzione del. A metà aprile, era passata dal carcere agli arresti domiciliari e poi è stata rilasciata il 25 ...

Eva Kaili, causa al Parlamento Ue: "Violata l'immunità" TGCOM

