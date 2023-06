Eurovita insegna. Il rialzo dei tassi può mettere in crisi anche le assicurazioni (e gli assicurati)

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 19 giugno 2023) Signorini, numero uno dell'Ivass, mette in guardia sui pericoli di polizze Vita sempre più simili a prodotti di investimento: se i clienti chiedono il riscatto in massa è un bel problema per le compagnie. Intanto si attende un accordo sulla compagnia commissariata