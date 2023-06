Europeo Under21 | Serino tifa per Parisi | “Sempre più orgogliosi di lui”

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dopo vent’anni, la nazionaleproverà a riconquistare il titolodi categoria che porterà in dote anche la partecipazione alle Olimpiadi 2024 di Parigi. Tra i 23 azzurrini convocati dal nostro commissario tecnico figura il nostro Fabiano, i cui successi calcistici ci rendonopiùdi lui”. Così in un post pubblicate sulle pagine Facebook, l’amministrazione comunale diguidata dal sindaco Vito Pelosi. “Fabiano sarà tra i pilastri dell’che noi proveremo a sostenere a distanza davanti ai nostri televisori – si legge – Il percorso parte giovedì 22 giugno alle 20.45 (diretta Rai) contro la Francia, prosegue tre giorni dopo conto la Svizzera alle 18 (diretta su Rai due) e chiude il primo ...

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, sarà il capitano dell'Italia Under 21 nei prossimi impegni dell'Sandro Tonali sarà il capitano dell'Italianell'di categoria che prenderà il via nella giornata di domani. Tonali e compagni scenderanno in campo nella giornata di domani contro la Francia del compagno di squadra al ...Inizia l', si gioca Belgio - Olanda: fischio d'inizio mercoledì alle 18. Completano il girone A, Portogallo e Georgia. La squadra di Mathijssen arriva dal successo per 2 - 0 in amichevole contro ...Contenuti top media Hugo Siquet, Mandela Keita, Louis Patris e Koni De Winter del Belgio BELGA MAG/AFP via Getty Images Corpo articolo L'UEFA Under - 21 2023 si svolge dal 21 giugno all'8 ...

Italia Under 21, la formazione tipo per l'Europeo GianlucaDiMarzio.com

Domani, per il gruppo del CT Matteo Cecchetti, sarà il giorno del debutto nel nuovo cammino di qualificazioni europee, quello con vista su Slovacchia ... L’ultima gara da tre punti della Nazionale ...la Nazionale Under 21 è partita in mattinata dall’aeroporto di Pisa ed è arrivata nel primo pomeriggio a Cluj, la città romena dove l’Italia disputerà i tre incontri del girone del Campionato Europeo ...