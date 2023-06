Europeo Under 21 | gli azzurrini in Romania Da giovedì incontri

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dopo le due settimane di preparazione al CPO di Tirrenia, la Nazionale21 è partita in mattinata dall`aeroporto di Pisa ed è arrivata nel primo pomeriggio a Cluj, la città romena dove l`Italia disputerà i tredel girone del Campionatocon Francia (ore 20,45), Svizzera (domenica ore 18) e Norvegia (mercoledì 28 giugno ore 20,45). Nella notte si è aggregato al gruppo anche Wilfried Gnonto, impegnato fino a ieri con la Nazionale maggiore e schierato dal primo minuto da Mancini nella finale per il terzo posto di Nations League che ha visto l`Italia superare per 3-2 i Paesi Bassi.Alle 17.30 locali (16.30 italiane), glisosterranno la prima seduta di allenamento in terra romena a tre giorni dall`esordio nel torneo con la Francia. Un match, quello con i francesi, che ...

Commenta per primo Dalla Nations League all', dalla Nazionale maggiore a quella21. Da mercoledì, e fino all'8 luglio, in Romania e Georgia, si gioca la manifestazione continentale che vede al via anche l'Italia di Paolo Nicolato , ...... capitano dell'Italia21, in conferenza stampa in vista dell'inizio degli Europei di categoria Sandro Tonali ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'21. Di seguito le ...L'ultima gara da tre punti della Nazionale21 risale a poco più di un anno fa, Israele " San Marino del 7 giugno 2022. Anche allora ci fu la Lettonia nel girone dei Titani. Una delle due gare ...

Europei Under 21: i convocati dell’Italia, quando gioca la Nazionale e tutto quello che c’è da sapere Corriere della Sera

Sta per partire l'Europeo Under 21 del 2023 che si disputerà in Romania e Georgia. Anche l'Italia del ct Nicolato prenderà parte al torneo ...