Estorsioni con metodo mafioso | blitz a Bari Arresti anche in Calabria e Sicilia

(Di lunedì 19 giugno 2023) I Carabinieri del Comando provinciale distanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di numerosi indagati, accusati di appartenere a un sodalizio criminale operante nei quartieri San Pio (Enziteto), Santo Spirito e Palese di, dedito allecon modalità mafiose . Glisono in corso contestualmente in diverse località di Puglia, Campania,...

