Estate | cambio abitudini e più stress per celiaci | i consigli per mangiare fuori casa

(Di lunedì 19 giugno 2023) (Adnkronos) – “Il periodo estivo, quando cambiano ritmi e, può trasformarsi in una fonte diper chi deve escludere il glutine dalla propria dieta. Per questo abbiamo pensato ad alcuniperché le persone celiache possano vivere le loro giornate estive in tutta tranquillità insieme alle proprie famiglie e amici. Inoltre, siamo costantemente impegnati a fare crescere la ‘Guida dei locali della ristorazione’ del programma ‘Alimentazione’ per garantire a tutti la possibilità di viaggiare eal ristorante con la certezza di essere accolti da professionisti informati sulla celiachia e sulla dieta senza glutine”. Così Rossella Valmarana, presidente di Aic (Associazione italiana celiachia), spiega come è nata l’idea di stilare un elenco di ...

Ecco tutte le tonalità da provare Alstagione aumenta la voglia di scegliere tra i tagli e colori capelli 2023 , anche se inla gestione della colorazione richiede qualche accortezza in ......tutto quello che sta accadendo e ildi direzione. Comunque l'intento è di alternare servizi giornalistici e momenti di riflessione a interviste più raccontate". In effetti si avvicina l'...... se non verranno ulteriormente scambiati sul mercato, potranno essere tagliati nell'del 2024 ...di salary cap con il quale proporsi come 'terreno di scarico' di contratti sgraditi indi ...

Estate, cambio abitudini e più stress per celiaci, i consigli per ... Adnkronos

“Il periodo estivo, quando cambiano ritmi e abitudini, può trasformarsi in una fonte di stress per chi deve escludere il glutine dalla propria dieta.Amica is dedicated to delivering high-quality information to you every day, thanks to the efforts of many journalists, graphic designers, and technicians. To make our news accessible, we use targeted ...