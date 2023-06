Eredità Berlusconi | quando verrà aperto il testamento

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 19 giugno 2023) Si parla del 26 giugno Cresce l’attesa per scoprire, nel dettaglio, cosa ne sarà dell’di Silvio, scomparso a 86 anni una settimana fa. Il notaio Arrigo Roveda aprirà illunedì 26 giugno. La data non è casuale, arriva a due settimane dalla morte del Cavaliere a tre giorni prima dell’assemblea Fininvest convocata per approvazione del bilancio. Secondo quanto spiega oggi Corriere della Sera nel corso della riunione potrebbero essere applicate le ultime volontà di. L’è ingente, oltre il danaro, le varie proprietà, opere d’arte ma anche investimenti e imbarcazioni. Come noti, poi, ci sarà da sciogliere il noto della “legittima” e la conseguente suddivisione delle quote della capogruppo. Stando alle prime indiscrezioni, all’ultima compagna, Marta Fascina, ...