Emily in Paris cambia location e si trasferisce… a Roma!

(Di lunedì 19 giugno 2023) Lily Collins ha annunciato al TUDUM che il prossimo episodio della serie Netflix porterà la nostra eroina in una nuova località europea, più vicina a noi che mai: a Roma.indiventain Rome? Ecco cosa ha annunciato Lily Collins al TUDUM “Ci stiamo preparando per la quarta stagione di ‘in’ e siamo così entusiasti di vedere cosa succederà a”, ha dichiarato Lily Collins in un video trasmesso sabato al Tudum Global fan event di Netflix. “Mentre il cuore dirimarrà sempre fedele a Parigi, la sua vita prenderà alcune svolte inaspettate in questa stagione. Non sorprendetevi di trovarla in vacanza a Roma”. Anche se non è chiaro chi e se qualcuno si unirà anel suo viaggio a Roma, una fuga potrebbe essere ...