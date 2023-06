Elezioni primarie del Pd del Lazio Il 95% degli oltre 55mila votanti ha indicato Daniele Leodori per il ruolo di segretario regionale

... ha affermato il segretario regionale Molise Pd Vittorino Facciolla, candidato alledel 25 ...ha raccolto molti più voti tra le mura del partito rispetto a Elly Schlein che ha vinto le...Alle scorse, nel 2018, furono circa 60mila i votanti nei 400 seggi allestiti. Leodori ... da parte di un suo ex 'compagno' di giunta, candidato presidente alle scorseregionali, ...Tasse e alta finanza Con l'avvicinarsi dellepresidenziali del 2024 però, da parte dei ... No Labels ha fatto un altro discutibile annuncio: in caso di vittoria di Ron DeSantis alle...

I candidati alla presidenza degli Stati Uniti, finora Il Post

Scommettono su di loro e sperano in un ritorno. Tutto lecito: nella competizione i fondi fanno la differenza e l’ultima elezioni e si sono spesi circa 14 ...Il 5 novembre 2024, quindi tra poco meno di un anno e mezzo, si terranno le 60esime elezioni per scegliere il presidente degli Stati Uniti. Fino a oggi dodici politici del Partito Repubblicano e tre d ...