44/2023 ha previsto una procedura straordinaria di assunzione a tempo determinato dalla prima fascia delle GPS sostegno e relativi, finalizzata all'immissione in ruolo. La ...pubblicazione delle GPS aggiornate per il 2023/24 +prima fascia + elenco aggiuntivo titolo estero le immissioni in ruolo da GaE e concorsi Qui la procedura Dunque, una volta ...Per questo motivo chi doveva/dovrà conseguire il titolo entro il 30 giugno non ha potuto iscriversi neglinella relativa finestra aperta tra il 12 e il 27 aprile. Invece coloro i ...

Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia 2023/24: domande scioglimento riserva dal 21 giugno al 4 luglio. AVVISO Ministero Orizzonte Scuola

Anche quest'anno c'è grande attesa per le supplenze 2023/2024. Fra conferme e alcune novità, facciamo il punto in questo speciale in attesa della circolare ministeriale.68; iscrizione negli elenchi aggiuntivi del sostegno e/o dei metodi didattici differenziati degli aspiranti, già inclusi in graduatoria, che conseguono i rispettivi titoli di specializzazione entro il ...