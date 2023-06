Elena Santarelli festeggia il diploma di scuola media del figlio Giacomo | a 4 anni dal tumore

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 19 giugno 2023), nella giornata di venerdì 16 giugno 2023, in occasione dell’esame di terzadel primogenito avuto con Bernardo Corradi, ha pubblicato uno scatto di famiglia tra le storie su Instagram (ormai non più visibili), in cui lei e il marito compaiono sorridenti insieme ai due figli:, classe 2009, e Greta Lucia, nata nel 2016. Il maggiore, quattrofa, come raccontato dalla madre nel corso di un’intervista a Verissimo, è guarito da unmaligno al cervello e, proprio in questi giorni, è riuscito a tagliare un importante traguardo scolastico. Instagram @“Tanto fiera di te Jack”, ha commentato, condividendo con i follower tutta la felicità per il ...