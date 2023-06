(Di lunedì 19 giugno 2023), italiana per adozione ma nata in, alla soglia dei trent'anni ha deciso di partire alla ricerca dei suoi genitori biologici trovando un fratello anche lui adottato. La sua storia in un film

Elena Rebeca Carini: «Le cose che ho capito cercando la mia famiglia biologica in Romania» Vanity Fair Italia

Elena, italiana per adozione ma nata in Romania, alla soglia dei trent'anni ha deciso di partire alla ricerca dei suoi genitori biologici trovando un fratello anche lui adottato. La sua storia in un f ...Annunciati i premi della diciannovesima edizione di Biografilm, che dopo 11 giorni di programmazione si chiuderà lunedì 19 giugno. Un festival prorompente e riflessivo, ricco di contenuti, ospiti, pub ...