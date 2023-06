Eleganza e dignità secondo Giorgio Armani

Leggi su panorama

(Di lunedì 19 giugno 2023) Le forme sono fluide, la silhouette allungata, la vestibilità leggermente over. Le giacche morbide di scostano dal corpo, gli abiti in seta con stampe cravatta esibiscono gilet da portare sbottonati, le trame dei tessuti sono evidenti nei pantaloni con le pence sfoggiati con sandali intrecciati. Niente eccessi, nessun bermuda e il cappello «va portato in mano perché in città non è poi così adatto». L’uomo cheporta in passerella per la primavera/estate 2024 ha il ritmo della contemporaneità e la saggezza dell’abitol’occasione. «Non ho fatto i bermuda per due ragioni» raccontadopo la sfilata in via Borgonuovo. «La prima perché sono un capo d’abbigliamento sportivo perfetto per le città di mare e ilmotivo riguarda la vestibilità: non tutti gli uomini hanno le ...