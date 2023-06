Ed Sheeran sfoggia un orologio dal valore di 100 euro

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 19 giugno 2023) Quando nonil suo Patek Philippe Nautilus personalizzato o l'Audemars Piguet Royal Oaks in edizione esclusiva, Edè un autentico uomo del popolo. Il gusto del noto cantautore britannico per gli orologi va oltre ogni considerazione di ordine economico, sia in basso sia in alto. Ha indossato il MoonSwatch da 260di Omega e Swatch e ha sostenuto la collaborazione altrettanto conveniente di John Mayer con G-Shock e Hodinkee. Ora, l'artista è stato visto mentre portava al polso una versione del G-Shock DW-6900 di Casio, estremamente conveniente e disponibile a meno di 100. Celebrity Sightings In New York City - June 6, 2023 NDZ/Star MaxEdPerforms On NBC's "Today" Debra L Rothenberg Il G-Shock DW-6900 è probabilmente il modello più riconoscibile della famiglia G-Shock. Si ...