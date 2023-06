' Estate ok con la nutrizione' | decalogo ministero Salute

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Roma, 19 giu. (Adnkronos) - Dopo un inizio della 'bella stagione' costellato da una forte instabilità del meteo, nei prossimi giorni dovrebbe esplodere l'con il primo vero caldo. Ecco che ladiventa una parte fondamentale per affrontare al meglio le alte temperature, l'afa e il rischio disidratazione. La direzione generale per l'Igiene e la sicurezza degli alimenti e la- Ufficio 5 'ed informazione ai consumatori' deldellaha elaborato un2023 'E...state ok con la' Ecco il: 1) Rispettare il numero e gli orari dei pasti, senza saltare la prima colazione. La prima colazione è il pasto più importante, arriva dopo diverse ore di ...