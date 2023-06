È scomparso nell’Oceano Atlantico un sommergibile usato per i turisti per vedere il Titanic

Un sottomarino di quelli utilizzati per portare i turisti a vedere il relitto del Titanic èAtlantico . La guardia costiera di Boston ha confermato alla BBC che è in corso un'operazione di ricerca e salvataggio al largo della costa di Terranova. Non è chiaro se e ...Giallo negli Stati Uniti. ÈAtlantico un sommergibile usato per portare i turisti a vedere i rottami del Titanic. Secondo la Bbc, che cita la Guardia Costiera di Boston, è già partita la missione di ricerca ...Titanic, sparito un sommergibile turistico E'Atlantico un sommergibile usato per portare i turisti a vedere i rottami del Titanic. Secondo la Bbc , che cita la Guardia Costiera di Boston, è già partita la missione di ...

Allarme nell'Oceano Atlantico: disperso sottomarino di turisti che visitavano il relitto del Titanic RaiNews