“È piena di sangue” Choc al concerto | la cantante colpita in faccia da un cellulare | la corsa all’ospedale

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 giugno 2023)inda un telefono durante una New York domenica. La cantautrice 33enne stava suonando undomenica al The Rooftop at Pier 17 durante il suo tour Best F’n Night Of My Life, quando è statadall’oggetto, poi identificato come un, al volto. Come si vede in diversi video pubblicati su Twitter, l’artista è stata vista cantare e dirigersi verso la parte anteriore del palco, poi l’aggressione da parte di un ‘fan’ che si trovava appena sotto al palco e i momenti di panico. Laè stataal volto dale subito sul palco sono intervenuti alcune persone appartenenti allo staff e la, sanguinante sul viso, è stata postata ...