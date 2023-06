Dzeko saluta l’Inter | è il momento della firma con il Fenerbahce

(Di lunedì 19 giugno 2023) La storia traed Edinè arrivata ai titoli di coda (vedi QUI). Secondo quanto riferito dal giornalista di SportMediaset, Marco Barzaghi, a breve ci sarà l’annunciocon il suo nuovo club di appartenenza: il? Edinhanno deciso quindi di non continuare insieme. Il bosniaco lascerà scadere il suo contratto come previsto il 30 giugno, ma sta in questondo già gli accordi raggiunti con il. Sarà questo il suo club di appartenenza per i prossimi mesi. È perciò stato positivo l’esito dell’ultimo incontro tra le parti. A riferirlo è il giornalista di SportMediaset, Marco Barzaghi. #...

L’Inter si appresta a salutare Edin Dzeko. Mercato Inter, i dettagli dell’accordo tra Dzeko e il Fenerbahce. L’Inter aveva messo sul piatto un annuale a cifre leggermente inferiori ai 5 milioni di ...Fenerbahce: vicinissima la fumata bianca per Edin Dzeko. L'attaccante era in scadenza di contratto con l'Inter, e in queste ore la trattativa sta entrando nel vivo. Come riportato da Digitale Sports, ...