Dzeko-Fenerbahce | oggi fumata bianca? Spunta premio alla firma!

(Di lunedì 19 giugno 2023) Edinlascerà l’Inter e con molta probabilità andrà a giocare in Turchia alvertice in sede tra Alessandro Lucci, agente del bosniaco, e la dirigenza a Istanbul QUASI FATTA ?è ormai pronto a diventare un nuovo giocatore del. Il bosniaco, dopo due stagioni, lascerà l’Inter a parametro zero con contratto in scadenza il 30 giugno. Il club turco sta per chiudere. Come riporta il quotidiano Sabah,è previsto un vertice a Istanbul tra l’agente del giocatore, Alessandro Lucci, e la dirigenza del. Perpronto un biennale a 5 milioni di euro l’anno più un bonusfirma pari a 2,5 milioni di euro. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

L'IDEA - L'idea in casaè quella di affiancare aun suo compagno di reparto all'Inter . Infatti, sempre dalle voci che rimbalzano dalla Turchia, il club di Istanbul è interessato a ...Calciomercato Napoli - Edin, dopo anni in Italia e l'ultima stagione da titolare protagonista all'Inter scavalcando ... è atteso il vertice finale per il trasferimento del bosniaco al. ...Commenta per primo Edinpotrebbe avere ancora Joaquin Correa come compagno d'attacco. Non all'Inter però, al. Secondo quanto riferito da Fanatik , dopo il bosniaco a zero, i turchi ci starebbero provando ...

Inter, Dzeko ai saluti: spunta il sì alla proposta del Fenerbahce Calciomercato.com

Stephan ha rinunciato a un paio di proposte molto importanti pur di restare a Trigoria: Mourinho avrà ancora il suo prezioso jolly ...Fenerbahce, a ore Edin Dzeko diventerà un nuovo giocatore dei turchi. Potrebbe non fermarsi al bosniaco, però, la pesca in casa Inter. L’Inter e’ ormai rassegnata a perdere Edin Dzeko. Il bosniaco ...