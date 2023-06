Dzeko-Fenerbahçe | le tempistiche per il dopo-Inter

Leggi su inter-news

(Di lunedì 19 giugno 2023)fra undici giorni sarà libero di firmare per qualsiasi altra squadra e questa dovrebbe essere la formazione turca del. Fabrizio Romano, via Twitter, lo dà ormai fuori dall’del 2023-2024. IN USCITA – Edinè sempre più vicino al. Erano attese novità in serata (vedi articolo) e le dà Fabrizio Romano, parlando di dettagli finali per completare il trasferimento a parametro zero. L’attaccante ormai exdovrebbe firmare entro le prossime ventiquattro-quarantotto ore, perciò si aspetta solo l’ufficialità della sua nuova destinazione. L’ultimo giro di contatti ha avuto esito positivo, colfiducioso di mettere le mani sumolto presto.-News - Ultime notizie e calciomercato ...