(Di lunedì 19 giugno 2023) La storia frasembra ai titoli di coda. Queste saranno oreper il trasferimento al Fenerbahce. Di seguito le ultime novità sulla trattativa da Sportmediaset. ADDIO – Edinè sempre più distante dal. Prosegue la trattativa col Fenerbahce, che ha offerto all’attaccante bosniaco un contratto biennale da 5 milioni di euro più bonus alla firma. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Sportmediaset queste ore, in cui si sta ultimando il trasferimento, sarannoper la chiusura dell’accordo fra le parti., dunque, ha scelto di non rinnovare il contratto con, lasciando vacante la maglia da numero nove che potrebbe prendere Romelu Lukaku (vedi articolo). Fonte: Sportmediaset – Daniele ...

