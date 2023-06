Dzeko ad un passo dal Fenerbahce! Correa | situazione aperta – CdS

(Di lunedì 19 giugno 2023)è sempre più vicino al trasferimento al Fenerbahce. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport il biennale proposto dal club turco ha convinto il bosniaco., no alla Turchia ADDIO – Edinè sempre più vicino all’addio all’Inter. Nella giornata di ieri l’agente del calciatore Alessandro Lucci, è volato a Istanbul per chiudere col Fenerbahçe. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport la proposta del club turco, un biennale da 5 milioni a stagione, ha convinto il bosniaco. Un’offerta che supera la proposta dell’Inter, ferma a 4 milioni., invece, non sembra disposto a trasferirsi in Turchia: per l’argentino laresta. Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

Calciomercato Napoli - Edin, dopo anni in Italia e l'ultima stagione da titolare protagonista all'Inter scavalcando Lukaku, è a undall'addio alla Serie A. Come infatti rivela Sportitalia, è atteso il vertice finale ...... presentarsi ad Appiano senza passare da Londra e riprendersi pure la 9 che lascerà. Servirà, ... intanto, può godersi altri innesti, Nkunku dal Lipsia e ormai a unNicolas Jackson del ...Alla sua terza stagione, la società gli regalò, Salah, Rudiger e Digne. Ma Garcia non riuscì a godersi i nuovi acquisti: ' Il tecnico francese, cui erano stati imposti preparatori fisici ...

Dzeko a un passo dal Fenerbahçe: l'agente in Turchia per chiudere l'accordo - Sportmediaset Sport Mediaset

Un trasferimento che sta entrando nel vivo. Edin Dzeko si prepara a salutare l'Inter e a iniziare una nuova avventura in Turchia. Il centravanti nerazzurro è infatti sempre più vicino a trasferirsi al ...Edin Dzeko, dopo anni in Italia e l’ultima stagione da titolare protagonista all’Inter scavalcando Lukaku, è a un passo dall’addio alla Serie A. Come infatti rivela Sportitalia, è atteso il vertice fi ...