Due vigili del fuoco volontari rimasti uccisi mentre spegnevano un incendio in un negozio di motociclette vicino a Bonn

(Di lunedì 19 giugno 2023) Duedelsonodurante le operazioni per spegnere un grandescoppiato in undila scorsa notte a Sankt Augustin,, nella Renania Settentrionale. Si tratta di una donna e un uomo, entrambi, che, inizialmente, erano stati dati per dispersi ma dopo ore di ricerca all’interno dell’edificio completamente distrutto sono stati trovati morti. Secondo le informazioni ufficiali, altri undici soccorritori sonoleggermente feriti, cinque dei quali sono stati portati in ospedale. Un totale di oltre 200hanno cercato per tutto il giorno di spegnere il rogo neldi ...

Scontro frontale sulla Sp31, arrivano anche idel Fuoco Erano da poco passate le 16 quandovetture si sono scontrate sul tratto di strada che porta dalla zona industriale posta poco dopo ...Per fortuna illesi ioccupanti. Intervenuti idel Fuoco per la messa in sicurezza e il recupero dell'auto oltre ai Carabinieri e al personale Anas per gli aspetti di reciproca competenza....utilizzabile esclusivamente l'incrocio con la rotatoria in fase di realizzazione nei pressi dei...la marcia in direzione Roma e invertire la marcia utilizzando la rotatoria della caserma dei...

Il felino aveva la testa incastrata nella protezione della scocca del motore. Sul posto sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco, che prima hanno sollevato e stabilizzato l' autovettura e poi ...SESTO CAMPANO - Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta questa mattina sulla SS 85 per un'auto finita fuori strada.