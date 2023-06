Due spritz 30 euro in un bar a Como | turista svizzero posta lo scontrino | ' A Lugano lo pago di meno' Social in rivolta

(Di lunedì 19 giugno 2023) Metti unoin un locale diconsumato da un abitante di, in Svizzera e la polemicaè servita. E non a torto considerato il prezzo che un, non un paese low - ...

E non a torto considerato il prezzo che un turista svizzero, non un paese low - cost per così dire, ha sborsato per degustarebicchieri diseduto ai tavolini di un bar in piazza Cavour. '...La campagna si concentra sulle diverse modalità di consumo di Acqua di Cedro: in purezza ghiacciata, e inproposte cocktail Cedroe Cedro & Tonic. Michele Viscidi, Amministratore Delegato ...lo Sbagliato, il Campariche oggi è per noi un cocktail molto importante". In un percorso ... abbiamo fatto una piccola class sunostri cocktail: un Negroni molto ricco e affilato, se ...

Due spritz 30 euro in un bar a Como, turista svizzero posta lo scontrino: «A Lugano lo pago di meno». Social i leggo.it

Metti uno spritz in un locale di Como consumato da un abitante di Lugano, in Svizzera e la polemica social è servita. E non a torto considerato il prezzo che un turista svizzero, non un ...Un turista rilancia la polemica sui prezzi nelle due città: "In Piazza Cavour c'era più acqua che prosecco e i cuscini e il tavolo erano sporchi, in Piazza Riforma era tutto igienizzato e avevo la vis ...