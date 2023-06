Due giovani in difficoltà su un gommone nel Mar Piccolo soccorsi e salvati dai poliziotti

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tarantini Time Quotidiano Nel pomeriggio di ieri, idella Squadra Volante sono stati allertati dai colleghi della Sala Operativa della Questura perché una donna aveva appena chiesto aiuto per i suoi figli. I, a bordo di un, erano rimasti bloccati nelle acque del Mar. Secondo quanto raccontato dalla donna, i due ragazzi che erano a bordo di unper una battuta di pesca dopo alcuni minuti avevano allertato via telefono i genitori perché il loro natante per il forte vento si era allontanato dalla riva e si stava lentamente sgonfiando. I due si erano aggrappati ad una boa a circa 200 metri dalla riva. Immediato l’intervento deiche, giunti sulla Circum Mar, inizialmente non sono stati in grado di ...

... con un uno -importante pronti - via e una partita ariosa che ha sbloccato pure Chiesa ... Mancini, ottimismo sul futuro: ici sono, che under 21!. Se il presente è ancora tutto da costruire ..., secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, avrebbero avuto una discussione con il 23enne, ma la lite è degenerata. Iavrebbero picchiato selvaggiamente il 23enne, colpendolo ...Queste le parole dette non più tardi dianni fa da Rudi Garcia , neo - tecnico del Napoli. ... ogni tanto abbiamo avuto anche noi qualche scivolone, soprattutto i piùdevono meritarsi la ...

Civate, si schiantano contro il guard rail alla rotonda: feriti due giovani IL GIORNO

La sessione di calciomercato estiva sta per cominciare e l’Inter è pronto a fare faville per regalare a Simone Inzaghi diversi giocatori per rinforzare la propria rosa. L’amministratore delegato Giuse ...Avere due università sul territorio è sempre un dato positivo, e così il Sannio si ritrova a essere terra di giovani laureati. Nella fascia d'età 25-39 anni, ...