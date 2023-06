Dramma a Sezze | si schiantano con lo scooter contro il guard rail | coppia in fin di vita

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ore di apprensione nel Comune di, dove due motociclisti stanno lottando in ospedale tra lae la morte. Le due persone, marito e moglie, viaggiavano sulle strade diScalo, quando per motivi ignoti avrebbe sbagliato le modalità per impegnare una rotonda. Una schianto terribile, che ha portato il motociclista a perdere illlo della motocicletta e successivamente schiantarsiil. Le dinamiche dello schianto aSi sta cercando di ricostruire le dinamiche del disastroso incidente occorso ai due centauri. I due coniugi stavano impegnando la SS 156, quando hanno avuto il sinistro. Entrambi provenivano di Ceriara di, quando hanno incrociato la tremenda rotonda che li ha fatti violentemente ...

...need is" e infine il primo studio di " Scrolling" di Francesca Santamaria andato in scena a. ... E' il tema della leggerezza inseguita negli amori impossibili, sempre sul filo dele della ......need is" e infine il primo studio di " Scrolling" di Francesca Santamaria andato in scena a. ... E' il tema della leggerezza inseguita negli amori impossibili, sempre sul filo dele della ...