DPCM 60 CFU | in arrivo la firma del premier Meloni | corsi abilitanti già a ottobre Negli atenei costi fino a 2 500 euro e numero chiuso se ci saranno troppe domande

In arrivo anche il60in ottemperanza a quanto previsto dal PNRR. Per fare chiarezza la redazione di Orizzonte Scuola organizza Question Time, la rubrica di consulenza in onda sui social. In ...... ovvero quello che riguarda chi partecipa al concorso con i 24conseguiti entro il 31 ottobre 2022: se vince, seguirà il percorso da 36, come stabilito dal. Infine, per gli ITP, i ...Chi partecipa al concorso con i 24conseguiti entro il 31 ottobre 2022, se vince, seguirà il percorso da 36, come stabilito dal. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, i percorsi ...

BOZZA DPCM SUL CONSEGUIMENTO DEI 60 CFU PER ... flp scuola foggia

DPCM 60 CFU, la responsabile scuola del Partito democratico, Irene Manzi, ha espresso la propria preoccupazione sul nuovo decreto.Scuola abilitazione insegnamento, come si svolgeranno corsi cfu e quali sono le novità attese su concorsi, docenti ingabbiati e precari ...