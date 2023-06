Dove si svolge Temptation Island 2023? Location e anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 giugno 2023) Si cominciano ad avere maggiori dettagli su. Infatti, in queste ore è venuta fuori lasirà il famoso reality per coppie di fidanzati e tentatrici o tentatori. Secondo le ultime news provenienti da Mediaset, lo show quest’anno andrà in onda da un resort presente sul mare della Sardegna, con il luogo che renderà ancora più incandescenti le puntate del programma. Ladisirà in Sardegna Ormai è tutto pronto per la nuova stagione del famoso reality show di Canale 5, che dal suo esordio accompagna l’estate dei telespettatori Mediaset. Lo show sirà interamente in Sardegna, con il programma che si collocherà nel palinsesto ...