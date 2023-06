Dove si giocano gli Europei Under 21? Organizzazione congiunta | tutti gli stadi e le città

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023) Sono Georgia e Romania le Nazioni organizzatrici degli21 che scatteranno il 21 giugno 2023 e si concluderanno il prossimo 8 luglio. Cinque leinteressante, due rumene ( Cluj-Napoca e Bucarest) e tre georgiane (Batumi, Kutaisi e Tbilisi). Equamente divisi, invece, gli: degli otto totali, quattro sono in Romania e altrettanti in Georgia. A Bucarest, capitale romena, si giocherà negliGiule?ti (3 partite del Gruppo B e un quarto di finale) e Steaua (3 match del Gruppo B – con in campo la Romania – e una semifinale). Loo CFR Cluj (3 gare del Gruppo D) e la Cluj Arena (le 3 partite del girone D dell’Italia e un quarto di finale) sono invece gli impianti coinvolti a Cluj-Napoca. Due glidella capitale georgiana Tbilisi che ...