Dov’è e come funziona la centrale termoelettrica più efficiente d’Italia

(Di lunedì 19 giugno 2023) Edison ha inaugurato a Porto Marghera (Ve) lapiùe una delle più efficienti al mondo. Si tratta della primadi ultima generazione che svolge un ruolo significativo nella transizione energetica del Paese. Questo rappresenta un importante traguardo per la sicurezza del sistema energetico italiano. Laadotta una produzione a basso impatto ambientale altamente flessibile, che compensa l’intermittenza delle fonti rinnovabili. In tal modo, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (Pniec). Un’evoluzione energetica sostenibile L’impianto di Marghera è frutto di un progetto di modernizzazione della...