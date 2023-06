Dopo mezzo secolo in Serie B c’è di nuovo il Lecco

(Di lunedì 19 giugno 2023) Uno storico ritorno inB.torna il. La squadra lombarda si impone 3-1 in casa contro il Foggia nella finale di ritorno dei playoff diC e, anche in virtù del risultato della gara d’andata, sale di categoria. Bjarkason illude i rossoneri in avvio (4’), poi la doppietta di Lepore (34’, 87’) intervallata dal gol di Lakti (77’). La squadra di Luciano Foschi sale nellacadetta con il risultato complessivo di 5-2. Ilsi guadagna una clamorosa promozione in50 anni. Il Foggia di Delio Rossi (espulso nel finale) rimane inC.

I blucelesti travolgono il Foggia 3-1 e conquistano la promozione nel campionato cadetto dopo mezzo secolo. L'emozione di Foschi e Battazza, Lepore decisivo, tutti magnifici i "cavalieri" del Lecco LE ...