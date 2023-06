Dopo le dimissioni dall’assemblea Pd | D’Amato valuta se lasciare il partito Calenda | «Felice di accoglierlo in Azione»

Leggi su open.online

(Di lunedì 19 giugno 2023) La partecipdi Elly Schlein alla manifestdel Movimento 5 stelle di sabato scorso ha fatto divaricare le crepe interne aldemocratico. La componente riformista, già insofferente al posizionamento della segretaria su temi come la guerra e l’ambiente, non vuole essere associata a unche fa parlare sul proprio palco Beppe Grillo, con scivolose metafore su «brigate» e «passamontagna», e l’anti atlantista Moni Ovadia. Il primo contraccolpo per Schlein è arrivato da Alessio. Il candidato presidente alle ultime Regionali nel Lazio, in dissenso con la leader del Nazareno, ha lasciato l’assemblea nazionale del: «Brigate e passamontagna anche no. È stato un errore politico partecipare alla manifestdei 5 stelle. Vi voglio bene, ...