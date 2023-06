Dominik Mysterio | “Il mio personaggio è proprio uno stronzo”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 19 giugno 2023)è uno degli heel di punta della WWE, attirando sempre più odio dal suo turn heel di Clash of the Castle ai danni di Edge e del padre Reyfino ad oggi. Il suo apporto nel Judgment Day è sempre più importante così come il suo ruolo in WWE. Il match con Cody Rhodes di Money in the Bank è forse il più importante, per status, dal suo arrivo a Stamford, anche più dello scontro padre-figlio di Wrestlemania. Intervistato da Inside The Ropes,ha discusso di diversi argomenti tra cuiil suo, interpretato egregiamente, definito con parole molto colorite e, direi, azzeccate “Non so come mi venga. Penso che fosse nascosto dentro di me, sono anch’io un po’. Mi è venuto naturale. Non so da dove arrivi, penso mi ...