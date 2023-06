Domani Meloni vede Macron a Parigi | temi Ue e rapporti Italia-Francia

Leggi su ilfogliettone

Il presidente francese Emmanuel Macron vedrà all'Eliseo la premier Giorgia Meloni, informa l'Eliseo, discuteranno dei rapporti bilaterali tra Francia e Italia, e in particolare dell'attuazione del Trattato del Quirinale. Sul tavolo anche le questioni europee, in vista del Consiglio in programma a Bruxelles il 29 e 30 giugno, e il vertice Nato di Vilnius dell'11 e 12 luglio. L'incontro sarà anche l'occasione per riaffermare il comune sostegno all'Ucraina sugli aspetti militari, umanitari, economici, diplomatici e giudiziari.