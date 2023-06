Domani a Cinquefrondi in Calabria la grande Marcia per la Pace 2023 | con centinaia di sigle da tutta Italia

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 19 giugno 2023) Partecipano don Luigi Ciotti, Michele Santoro e Mimmo Lucano Unamanifestazione nazionale per lae i rifugiati si terràmartedì 20 giugno a(in provincia di Reggio) nella giornata internazionale del rifugiato. L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale dicon la rete Re.Co.Sol e la Cooperativa Sankara. Nasce per ricordare i terribili fatti di Cutro, tutti i migranti morti in mare e, purtroppo, anche la strage di qualche giorno fa in acque greche. Parteciperannodidae personalità come don Luigi Ciotti di Libera, Michele Santoro e Mimmo Lucano, solo per ricordarne alcuni. “Grazie a chi ci ha creduto dall’inizio, grazie a chi ...