(Di lunedì 19 giugno 2023) Il Governo improvvisamente ed a sorpresa, dopo varie frenate politiche e tecniche, ha operato una svolta, a detta dei più, più di estetica che di sostanza, in relazione alle penalizzazioni a seguito di sentenze dei giudiciivi: il Consiglio dei ministri ha, infatti, approvato una norma che, pur non cambiando gli iter processuali (in un primo momento i membri dell’esecutivo avevano preteso “tutti” i giudizi a fine campionato), modifica la visibilità sulla classifica, così come ha precisato il ministro Andrea Abodi e cioè le penalizzazioni, d’ora in avanti, avranno un impatto sulla graduatoria solamente nel momento in cui vi sarà il passaggio in giudicato, quindi non prima del completo svolgimento dei previsti tre gradi di giudizio (Tribunale Federale, Corte di Appello, Collegio di Garanzia). La prima domanda che viene spontanea è la seguente: cosa succederà se ...