Dl Enti | Guerra Pd | ' da governo conferma indifferenza verso territori colpiti da maltempo'

(Di lunedì 19 giugno 2023) Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Le commissioni Bilancio e Affari istituzionali della Camera hanno bocciato l'emendamento del Partito Democratico al decreto 'Omnibus' che chiedeva una proroga per i lavori ammessi alla fruizione del 110% degli Iacp che operano nelle province dell'Emilia-Romagna, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito dei drammatici evatmosferici del maggio scorso. Un'ulteriore prova dell'della maggioranza e delnei confronti delle popolazioni delle zone così gravemente colpite". Così Maria Cecilia, cofirmataria dell'emendamento.

Dl Enti. Guerra (Pd), da governo ulteriore prova di indifferenza verso ... Agenparl

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – "Le commissioni Bilancio e Affari istituzionali della Camera hanno bocciato l'emendamento del Partito Democratico al decreto 'Omnibus' che chiedeva una proroga per i lavori ...