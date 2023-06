Disperso un sottomarino turistico nei pressi del relitto del Titanic | ricerche in corso

(Di lunedì 19 giugno 2023) Undi piccole dimensioni, di quelli utilizzati dai turisti per avvicinarsi aldel, sarebbenell’oceano Atlantico. Lo ha confermato la Guardia costiera di Boston alla Bbc, dichiarando che l’allarme è stato dato alcune ore fa. Al momento sono inledell’imbarcazione e anche del possibile equipaggio, poiché non è ancora chiaro se a bordo ci fossero delle persone. Il mezzo fa parte della piccola flotta di mezzi subacquei che alcune compagnie private impiegano per accompagnare gruppi di turisti in vista del celebre, affondato nel 1912 a. più di 3800 metri e circa 500 chilometri a est di Terranova. su Open Leggi anche: Grecia, si temono 600 morti nel naufragio: «100 bambini nascosti nella stiva». L’Italia ...

