Disperso un sottomarino per turisti in visita al relitto del Titanic | ricerche in corso

(Di lunedì 19 giugno 2023) Unusato per portare gruppi dia vedere ildelha fatto perdere le proprie tracce nell’oceano Atlantico, al largo del continente americano. Lo riferisce la Bbc, precisando che è scattato l’allarme ed è stato dato il via alle. La guardia costiera di Boston ha dichiarato che è stata avviata un’operazione di ricerca del sommergibile. Non è chiaro quante persone fossero a bordo al momento della scomparsa.re ildel, affondato durante il suo viaggio inaugurale da Southampton a New York nel 1912, è un’attività che ipossono svolgere a bordo di piccoli sommergibili. Ilè stato ampiamente esplorato da quando ilè stato ...

Disperso sottomarino di turisti in visita al relitto del Titanic la Repubblica

