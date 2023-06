“Disperso il sottomarino usato per portare gruppi di turisti a vedere il relitto del Titanic”

(Di lunedì 19 giugno 2023) Unperdiildelha fatto perdere in queste ore le proprie tracce nell’oceano Atlantico, al largo del continente americano. Lo riferisce la Bbc, precisando che è scattato l’allarme ed è stato dato il via alle ricerche. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

DISPERSO SOTTOMARINO TURISTI IN VISITA A RELITTO TITANIC ... Agenzia ANSA

