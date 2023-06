Direzione Pd | Ucraina e M5S tra i temi più dibattuti Bonaccini a Schlein | “Serve scatto”

(Di lunedì 19 giugno 2023) (Adnkronos) – La linea sull’, la questione M5S, il pluralismo interno. Questi iche hanno maggiormente scaldato laPd di oggi. Come era nelle premesse, del resto. Nessuno affonda il colpo su Ellye la sua leadership. “Nessuno vuole azzoppare la segretaria”, è la premessa di molti interventi in cui però non mancano critiche e qualche passaggio ruvido. Vedi Lorenzo Guerini che definisce “inutilmente polemica” la parte finale della relazione di, “dialettica non è lesa maestà”. E anche Gianni Cuperlo è piuttosto diretto nel richiamare la segretaria ai suoi doveri: “Il congresso è finito. Compito di chi guida è tenere unito il partito”. Pure Peppe Provenzano della sinistra dem chiede di “trovare luoghi dove maturino democraticamente le decisioni”. Che il clima fosse ...

Sul tavolo anche la questione del pluralismo interno La linea sull', la questione M5S, il pluralismo interno . Questi i temi che hanno maggiormente scaldato laPd di oggi. Come era nelle premesse, del resto. Nessuno affonda il colpo su Elly Schlein e ......che la SCO deve assumere per "contribuire allo sviluppo dell'ordine internazionale in una...di missili nucleari tattici russi sul territorio bielorusso suscitando le ire dell'e ...- Riguardatevi l'intervento di Elly Schlein allaodierna. Il segretario Pd è in difficoltà seria: vorrebbe essere "radicale" in certe scelte (, energia, diritti) come il M5S ma non ...

Direzione Pd, Ucraina e M5S tra i temi più dibattuti. Bonaccini a ... Entilocali-online

Nel 481° giorno di guerra l'Ucraina ammette di avere delle «difficoltà» sul fronte del Donbass, dove i russi continuano a sferrare attacchi, mentre rilancia una pesante accusa: le truppe di Putin, sec ...«Se a qualcuno la linea del Pd non piace meglio che lo ammetta apertamente», dice la segretaria aprendo la direzione dem, e invitando i critici ad uscire allo scoperto. Non si pente di essere andata ...