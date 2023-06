Direzione Pd | Schlein punta su Autonomia e Pnrr E alle critiche interne | «Se non vi piace la linea ammettetelo»

Leggi su open.online

(Di lunedì 19 giugno 2023) «È ora il momento di mobilitare tutto il partito sulla nostra agenda per l’Italia e per l’Europa. Ho ricevuto un mandato, ricostruire una identità chiara del partito, che ci renda riconoscibili. Se si tenta di rappresentare tutto e il contrario di tutto si rischia di non rappresentare nessuno e lasciare spazi agli altri». Elly, con un trentina di minuti di ritardo, dà inizio allanazionale del Partito democratico. È un discorso lungo che, in parte, accenna a un’autocritica delle ultime sfide affrontate dal Nazareno. Nell’ordine, la segretaria ringrazia Roberto Speranza, Articolo uno e Pier Luigi Bersani per aver scelto di rientrare e dare una mano al Pd. Dopodiché invita i rappresentanti del suo partito a vivere «un’estate militante», mettendo l’accento su due questioni spinose per il governo Meloni:, «per ...