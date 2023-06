Direzione Pd | Schlein detta la linea | mobilitazioni | lealtà | alleanze

Nel giorno dellaPd , dopo le polemiche per la partecipazione della segretaria dem Ellyalla manifestazione M5s contro la precarietà , le minoranze interne al partito sono partite all'assalto nel ...Per spiegare il momento del Pd, innazionale , Ellynon ha fatto nomi di politici: la scelta è stata molto più pop, perché è dal panorama musicale italiano contemporaneo che ha tratto ispirazione per il suo discorso ...Occhi puntati sul Nazareno per laPd, all'indomani delle contestazioni alla segretaria Ellyper la partecipazione alla manifestazione organizzata a Roma dai 5S e mentre rimbalzano notizie su abbandoni in polemica con ...

Direzione al Nazareno, Schlein rilancia l'azione del PD: "Vi proponiamo un'estate militante" RaiNews

La direzione nazionale del Pd è stata appunto scambiata da Elly Schlein per un'assemblea di istituto con una platea di ripetenti incalliti, vista l'età media dei partecipanti. "Sono affezionata a un ...Elly Schlein a 360 gradi oggi in Direzione Pd. Appuntamento a cui la segreteria è arrivata dopo giorni di tensioni, acuite dalla partecipazione sabato alla manifestazione M5S. Punto, anche questo, sul ...