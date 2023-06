Direzione Pd | Schlein detta la linea | mobilitazioni | lealtà | alleanze

(Di lunedì 19 giugno 2023) (Adnkronos) – Una relazione lunghissima, ben 21 pagine, articolata tra l’azione politica del Pd, i temi cardine dell’agenda dem, il rapporto con gli alleati e le questioni interne. Ellya 360 gradi oggi inPd. Appuntamento a cui la segreteria è arrivata dopo giorni di tensioni, acuite dalla partecipazione sabato alla manifestazione M5S. Punto, anche questo, sul qualenon si è sottratta argomentando sul ruolo di collante di una possibile futura coalizione che la segretaria vuole interpreti il Pd. Ai dem chiede, garantisce pluralismo ma ai critici si rivolge con franchezza: “Forse il problema è che a qualcuno questanon piace, ma allora sarebbe più onesto ammetterlo anziché trovare altre scuse”. E ribadisce: “Mettetevi comodi, siamo qui per restare e restare ...

La segretaria del Partito Democratico, Elly, 'ha fatto bene ad andare alla manifestazione ... Jasmine Cristallo, componente delladel Pd. Quanto detto da Beppe Grillo in merito alle ...Così Elly, segretaria del Pd, si esprime nelladem sulla posizione del partito in relazione al sostegno all'Ucraina nella guerra contro la Russia. "Siamo stati sempre chiari e ......alla manifestazione del Movimento 5 stelle con Beppe Grillo e Giuseppe Conte non è stata gradita. Addirittura, secondo un retroscena pubblicato sul sito Dagospia , la riunione della...

Direzione al Nazareno, Schlein rilancia l'azione del PD: "Vi proponiamo un'estate militante" RaiNews

«Ho ricevuto un mandato chiaro, ricostruire una identità chiara del partito, che ci renda riconoscibili». E nella relazione attacca Meloni e Renzi ...Sette punti nel discorso di Elly Schlein, sette contestazioni a Giorgia Meloni e al suo "governo all exclusive". In Direzione, però, su molti fronti ...