DIRETTA | Decreto PA bis | cosa cambia per la scuola | tutte le novità A tu per tu con…Carmela Bucalo Fratelli d’Italia

(Di lunedì 19 giugno 2023) In corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale illegge PA bis che interviene, tra gli altri aspetti, anche sul mondo della. L'articoloPA bis,per lale. A tu per tu) .

Novità in arrivo per il reclutamento degli insegnanti. IlPa bis introduce provvedimenti sia sui concorsi che sulla formazione dei futuri docenti. Al via anche il VIII ciclo del Tfa sostegno. In arrivo anche il DPCM 60 CFU in ottemperanza a quanto ...... come primo atto, portano alla richiesta di passaporto e la gestione, anziché mediata dai ... L'articolo 20 dellegge 69 del 13 giugno 2023, spiega la Polizia sul proprio sito, ha infatti ...A seguire dibatterà sulper l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro e sulla ... il ddl per l'elezionedei presidenti delle Province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci,...

Reclutamento docenti, dal Tfa sostegno al Decreto Pa bis, le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Lunedì 19 giugno alle 14:30 Orizzonte Scuola

Si tiene oggi, a partire dalle 15, la direzione nazionale del Partito Democratico: al centro dell’intervento di Schlein il nodo alleanze, la ...Questa sera, 19 giugno, andrà in onda la puntata finale dell'Isola dei Famosi che decreterà il vincitore tra Pamela Camassa, Luca Vetrone, Marco Mazzoli, Andrea ...